São Paulo deve receber 16 milhões de visitantes na alta temporada de verão

Levantamento do CIET aponta otimismo em 86% dos municípios e prevê movimentação financeira recorde, com expectativa de superar a taxa de ocupação hoteleira registrada em 2024

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Expectativa é que São Paulo receba 16,7 milhões de visitantes entre dezembro e fevereiro de 2026, segundo dados do CIET



O estado de São Paulo projeta um fluxo intenso de turismo para o próximo verão. Segundo dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens, a expectativa é de que o estado receba 16,7 milhões de visitantes entre dezembro e fevereiro. O aquecimento do setor deve gerar um impacto significativo na economia, com uma movimentação financeira estimada em R$ 41 bilhões.

O otimismo é generalizado entre as cidades paulistas. Aproximadamente 86% dos municípios esperam uma temporada superior à de 2024. Para garantir a atração de viajantes, nove em cada dez cidades estão planejando eventos específicos para o período. Com essa mobilização, a projeção é que a taxa média de ocupação hoteleira ultrapasse a marca de 75%, registrada no ano passado.

A alta temporada, conhecida como “alto verão”, movimenta não apenas o litoral, mas também o interior e a capital paulista. O início oficial da estação ocorre no dia 21 de dezembro, às 12h03, e a previsão meteorológica indica temperaturas elevadas, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, o que tende a impulsionar ainda mais o fluxo de turistas em busca de lazer e atividades ao ar livre.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA