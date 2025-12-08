Jovem Pan > Notícias > Brasil > São Paulo deve receber 16 milhões de visitantes na alta temporada de verão

São Paulo deve receber 16 milhões de visitantes na alta temporada de verão

Levantamento do CIET aponta otimismo em 86% dos municípios e prevê movimentação financeira recorde, com expectativa de superar a taxa de ocupação hoteleira registrada em 2024

  • Por Jovem Pan
  • 08/12/2025 09h25
RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam sol forte e calor no viaduto Santa Generosa, próximo à Estação Paraíso, na região centro-sul de São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025 Expectativa é que São Paulo receba 16,7 milhões de visitantes entre dezembro e fevereiro de 2026, segundo dados do CIET

O estado de São Paulo projeta um fluxo intenso de turismo para o próximo verão. Segundo dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens, a expectativa é de que o estado receba 16,7 milhões de visitantes entre dezembro e fevereiro. O aquecimento do setor deve gerar um impacto significativo na economia, com uma movimentação financeira estimada em R$ 41 bilhões.

O otimismo é generalizado entre as cidades paulistas. Aproximadamente 86% dos municípios esperam uma temporada superior à de 2024. Para garantir a atração de viajantes, nove em cada dez cidades estão planejando eventos específicos para o período. Com essa mobilização, a projeção é que a taxa média de ocupação hoteleira ultrapasse a marca de 75%, registrada no ano passado.

A alta temporada, conhecida como “alto verão”, movimenta não apenas o litoral, mas também o interior e a capital paulista. O início oficial da estação ocorre no dia 21 de dezembro, às 12h03, e a previsão meteorológica indica temperaturas elevadas, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, o que tende a impulsionar ainda mais o fluxo de turistas em busca de lazer e atividades ao ar livre.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

