O que se sabe sobre a morte do cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó

Colisão na Régis Bittencourt envolveu van da dupla Maurício e Mauri; tragédia deixou duas vítimas fatais e seis feridos no interior de São Paulo

Reprodução / Instagram Cantor sertanejo Mauri morreu na tarde deste domingo (7), aos 55 anos



O cantor sertanejo Amauri Prudêncio de Lima, conhecido artisticamente como Mauri, morreu na tarde deste domingo (7), aos 55 anos. O artista, que formava a dupla Maurício & Mauri há mais de três décadas e era irmão de Chitãozinho e Xororó, foi vítima de um acidente de trânsito na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura de Miracatu, interior de São Paulo.

A tragédia ocorreu por volta das 14h30, no km 373 da pista sentido São Paulo. A van que transportava a dupla e sua equipe colidiu na traseira de uma carreta. O acidente envolveu, ao todo, três veículos: a van dos artistas, o caminhão e uma caminhonete.

Ainda segundo informações preliminares apuradas pelas autoridades, o motorista da van teria sofrido um mal súbito, o que ocasionou a perda de controle da direção e a subsequente batida na carreta. A causa oficial, no entanto, segue sob investigação policial.

Vítimas e sobreviventes

No momento da colisão, a van transportava dez ocupantes. O cantor Mauri viajava no banco do passageiro, ao lado do condutor, e não resistiu aos ferimentos. Além do sertanejo, outro integrante da equipe também faleceu. O corpo do cantor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Registro para os procedimentos legais.

Outras seis pessoas sofreram ferimentos, variando entre leves e moderados. Entre os sobreviventes que não tiveram ferimentos graves estão Maurício, irmão e parceiro de palco da vítima, e Maury Lima, filho do cantor. O motorista também sobreviveu. O corpo de Mauri foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Registro (SP).

Retorno de show

O grupo retornava de uma apresentação realizada na noite de sábado (6) em Curitiba (PR). Devido à gravidade da ocorrência e ao atendimento das equipes de socorro e da concessionária Arteris, a faixa da direita e o acostamento precisaram ser interditados. O bloqueio gerou um congestionamento que chegou a 17 quilômetros, sendo a pista totalmente liberada apenas no início da noite, por volta das 18h40.

Repercussão e carreira

A assessoria de imprensa de Chitãozinho e Xororó confirmou o óbito e pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto. O filho de Mauri, Maury Lima, utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado físico e homenagear o pai.

Mauri deixa a esposa, a apresentadora Andrea Fabyanna, e dois filhos, Maury e Beatriz. A dupla Maurício & Mauri mantinha 35 anos de estrada e, apenas dois dias antes do acidente, havia lançado nas plataformas digitais uma regravação do sucesso “Paixão ou Loucura”, com a participação dos irmãos famosos. Em 2003, eles chegaram a ser indicados ao Grammy Latino.