São Paulo enfrenta mais um dia gelado nesta quinta-feira

Forte massa de ar frio continua a atuar sobre o Brasil, derrubando as temperaturas especialmente nas regiões Sul e Sudeste

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Onda de frio está impressionando em relação aos recordes de temperatura mínima e máxima



Uma forte massa de ar frio continua a atuar sobre o Brasil, derrubando as temperaturas especialmente nas regiões Sul e Sudeste. A meteorologia da Jovem Pan News informou que a nova onda de frio já registrou temperaturas negativas em diversas cidades do Paraná e deve persistir até o próximo dia 14 de junho. Nesta quinta-feira, Dia dos Namorados, os termômetros marcaram recordes de baixa. Em General Carneiro (PR), a mínima chegou a -3,3°C. Outras cidades paranaenses também registraram temperaturas abaixo de zero, como São Mateus do Sul (-0,8°C) e Major Vieira (-0,1°C). Em São Joaquim (SC), conhecida pelo frio intenso, a mínima foi de 1,6°C.

População passa por mais uma onda de frio na região Centro-Sul do país. Essa onda de frio está impressionando em relação aos recordes de temperatura mínima e máxima. A Defesa Civil emitiu um alerta para temperaturas baixas na Serra da Mantiqueira, abrangendo áreas como Campos do Jordão (SP) e Monte Verde (MG). Na capital paulista, a previsão para amanhã é de uma mínima de 9°C.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA