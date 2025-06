São Paulo tem alerta para baixas temperaturas nesta quarta

Presença de uma alta polar está impedindo a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo firme na maior parte do Brasil

Evandro Leal/Enquadrar/Estadão Conteúdo



A recente onda de frio que atinge o Brasil tem causado uma queda acentuada nas temperaturas, resultando em geadas em várias regiões do país. A Paula Nobre, da Jovem Pan, destacou que essa frente fria deve persistir até o dia 14 de junho, trazendo consigo temperaturas extremamente baixas. Em Bom Jardim da Serra, por exemplo, os termômetros registraram -4,9 °C, enquanto em São Joaquim, Santa Catarina, a temperatura caiu para -6,2 °C. Outras cidades, como Urupema e Urubici, também experimentaram temperaturas negativas, com -5,3 °C e -3,5 °C, respectivamente. Diante desse cenário, a Defesa Civil emitiu um alerta nesta terça-feira (10) para a população de São Paulo devido às baixas temperaturas, que se estende até sábado.

Na Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 2 °C, enquanto no Vale do Ribeira, Itapeva e Sorocaba, as temperaturas devem chegar a 8 °C. Na região metropolitana de São Paulo, Bauru e Araraquara, a mínima esperada é de 9 °C, e no Litoral Norte, 11 °C. A Baixada Santista deve registrar 13 °C. A presença de uma alta polar está impedindo a formação de nuvens carregadas, mantendo o tempo firme na maior parte do Brasil, especialmente no Sul e Centro-Oeste, onde não há previsão de chuva. As temperaturas máximas para hoje variam de 17 °C em São Paulo a 16 °C em Porto Alegre. Em Brasília, a máxima pode chegar a 24 °C, enquanto em Cuiabá, os termômetros podem marcar até 33 °C. Em Manaus, a temperatura deve atingir 30 °C.