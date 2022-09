São Paulo ganhará nova pista de atletismo profissional na Vila Olímpica Mário Covas

Secretário diz que nova instalação ajudará a tirar jovens das ruas e a promover o esporte na capital paulista; local também conta com salas multiusos modernizadas, que já foram utilizadas para abrigar lutas de boxe e taekwondo

ANDRÉ LESSA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo secretário, foram investidos R$ 50 milhões para a construção do local, que seguirá o padrão olímpico



A Vila Olímpica Mário Covas recebeu R$ 50 milhões em investimentos para abrigar uma pista de atletismo com padrão internacional. “Originalmente, ela foi construída em 2003 e passou agora por um processo de modernização e de recuperação. Foram investidos R$ 10,9 milhões para este espaço, onde estamos tendo luta de boxe, na outra sala de taekwondo. São salas multiuso modernas para atender tudo no padrão olímpico. Temos também nossa pista de atletismo no valor de R$ 49 milhões para termos uma pista olímpica, nível 1″, disse Marcos Penido, secretário estadual de Governo de São Paulo. O secretário de Esportes, Thiago Milhim, reforça que o espaço foi reinaugurado para receber não apenas os atletas de elite. “Afastando as crianças e os jovens das ruas, das drogas e das más companhias para trazer nesse espaço tão bem instalado para a prática de esporte, trazendo qualidade de vida, desenvolvimento e muita alegria”, afirmou o secretário. A Vila Olímpica Mário Covas está localizada no Jardim Arpoador, na Zona Oeste da capital, às margens da Rodovia Raposo Tavares.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos