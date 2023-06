São Paulo lança Frente Parlamentar para impulsionar desenvolvimento econômico

Grupo visa ampliar o diálogo entre o poder público e representantes do setor privado para fomento da indústria, do comércio e dos serviços

Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Deputada Carla Morando, que coordena a Frente Parlamentar, ao lado do governador Tarcísio de Freitas



A Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) foi lançada, nesta quarta-feira, 8, no Palácio dos Bandeirantes. Coordenada pela deputada estadual Carla Morando (PSDB), a Frente Parlamentar reúne 30 integrantes – cinco efetivos e 25 membros apoiadores – para ampliar o diálogo entre o poder público e representantes do setor privado para fomento do desenvolvimento econômico, da indústria, do comércio e dos serviços. “A Frente Parlamentar vai funcionar por meio de reuniões, debates e audiências públicas visando a identificação dos pleitos de cada um dos setores econômicos de São Paulo. Vamos promover o diálogo entre parlamentares e representantes do Governo do Estado, indústria, comércio, serviços e sociedade em geral”, explicou a deputada. A Frente Parlamentar vai trabalhar pela aprovação de propostas que facilitem o empreendedorismo e a desburocratização normativa e tributária das atividades produtivas em São Paulo. O grupo também vai acompanhar e sugerir aprimoramentos das políticas públicas do Governo do Estado para o desenvolvimento econômico paulista.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve presente no lançamento da Frente Parlamentar. Na oportunidade, ele reforçou a união de esforços entre o poder público e o setor privado para alavancar a atração de investimentos e a geração de empregos em todas as regiões paulistas. “Nós temos desafios sociais e a gente só vai conseguir cumprir esta agenda se promovermos o desenvolvimento econômico. Porque desenvolvimento econômico e social são indissociáveis, eles precisam caminhar juntos, então a gente vê com muita alegria a criação dessa Frente Parlamentar. O Governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa têm trabalhado juntos nas agendas que são importantes para o estado. É uma iniciativa bem-vinda e que está congregando lideranças de todos os setores da nossa economia”, acrescentou.

A cerimônia também teve a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, dos secretários de Estado Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico), Gilberto Kassab, (Governo e Relações Institucionais), Guilherme Afif Domingos (Projetos Estratégicos) e Guilherme Derrite (Segurança Pública), do senador Marcos Pontes, parlamentares, prefeitos e líderes de entidades da indústria, comércio e serviços.

*Com informações da repórter Camila Yunes.