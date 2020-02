David Uip afirma que governo de SP ‘está preparado’ para conter coronavírus

RÔMULO MAGALHÃES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil teve o primeiro caso do Covid-19 confirmado pelo governo do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (26)



O Governo do Estado de São Paulo está preparado para tratar o primeiro caso de coronavírus confirmado no país. É o que garante o o coordenador do centro de contingência do Estado, David Uip, em entrevista ao Jornal da Manhã nesta quinta-feira (26). Segundo ele, não há motivos para pânico.

“A palavra é de tranquilidade, nós temos uma nova doença viral de um grupo de vírus muito conhecido. O coronavírus é conhecido há dezenas de anos, responsável por 5 a 10% das doenças respiratórias em adultos. É evidente que quando ele atinge a China, estamos falando de 1,6 bilhões de pessoas, mas estamos preparados para enfrentar sem problemas.”

O Brasil teve o primeiro caso do Covid-19, o novo coronavírus, confirmado pelo governo do Estado de São Paulo nesta quarta-feira (26). O homem, de 61 anos, morador da capital paulista, esteve na Itália entre os dias 9 e 20 de fevereiro.

Segundo o infectologista, o paciente procurou ajuda médica após identificar possíveis sintomas da doença. “O paciente foi muito perspicaz, ele tinha poucos sintomas e quando viu a notícia que a Itália estava incluída nos países sede do vírus, ele procurou o hospital, foram afastadas outras possibilidades de doenças virais e no final deu positivo para o coronavírus. Ele foi muito bem orientado e encaminhado para sua residência onde está isolado”, afirma David Uip.

A família do paciente está orientada a entrar em contato com os órgãos de saúde em caso de indícios do vírus. O paciente, seguindo a conduta hospitalar adotada, permanece em isolamento em sua residência até que os sintomas acabem.

Ainda de acordo como infectologista, mesmo com a aproximação do inverno, época mais propícia para propagação de doenças respiratórias, as chances para aumento da doença são minimizadas, já que o clima de São Paulo e do Brasil não são propícios para o vírus.

Segundo Uip, não há motivos para pânico ou para a população evitar aglomerações, já que no Brasil apenas um caso foi confirmado. “O grande problema está na China, no Brasil é um caso. Não tem sentido evitar aglomerações, o caso ocorreu e não tem relação com o carnaval, ele estava na Itália e voltou para o Brasil. Se isso virar um problema, as medidas serão proporcionais, mas estamos preparados. O Governo do Estado está preparado, já passamos por isso outras vezes, não tem nada de novo.”