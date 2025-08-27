São Paulo pode ter tempo nublado e chuvoso nesta quarta-feira; temperaturas devem subir no Centro-Oeste

Santa Catarina e Paraná podem enfrentar chuvas fortes e granizo, mas em menor quantidade em relação a terça-feira (26)

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Expectativa é de que o tempo continue nublado e chuvoso ao longo do dia em São Paulo



A madrugada em São Paulo foi marcada por chuvas, e a expectativa é de que o tempo continue nublado e chuvoso ao longo do dia, principalmente na capital e no Sudeste em geral. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuva forte para São Paulo, onde a temperatura máxima não deve ultrapassar os 23°C.

O sistema de baixa pressão atmosférica que provoca as chuvas também afeta o sul do estado de São Paulo e o Rio de Janeiro (capital, sul e Costa Verde). Santa Catarina e Paraná podem enfrentar chuvas fortes e granizo, embora em menor intensidade do que no dia anterior. O litoral de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o sul fluminense também terão precipitações.

Em contraponto, o tempo permanece mais seco no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste e interior do Nordeste, onde o risco de queimadas é alto. No Centro-Oeste, as temperaturas devem subir bastante. A previsão para Porto Alegre é de tempo firme, mas com temperaturas baixas e possibilidade de geada nas primeiras horas do dia. As temperaturas máximas previstas são de 23°C em São Paulo, 31°C em Cuiabá, 36°C em Palmas e 20°C em Porto Alegre.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA