São Paulo recebe 7ª edição da Brasil Eco Fashion Week

Ideia do evento é aliar estilo com consciência ambiental

Divulgação / Agência Fotosite Coleção composta por René Orozco traz referências à água



A 7ª edição da Brasil Eco Fashion Week está sendo realizada em São Paulo, neste fim de semana, no Centro de Convenções Frei Caneca. O evento conta com um espaço de 3.500m² com exposição de arte e moda. As peças apresentadas durante o desfile são ligadas ao modelo de sustentabilidade fashion. Estilistas como o mexicano René Orozco utilizam recursos naturais de modo inovador para elaborarem suas peças. “Estamos rodeados de água pelas fronteiras do Norte e do Sul, e no meio desta temática, compartilhamos os mesmos gostos pelas fibras mais leves”, diz Orozco sobre sua nova coleção laçada no desfile, cuja cor azul ganha destaque nos mais diferentes estilos. A comunicadora Karina Marraccini aproveitou o evento para conhecer as tendências dentro da moda sustentável. “A cultura de moda América Latina é muito rica”, afirmou. A Eco Fashion Week surgiu com o intuito de receber empreendedores profissionais, estudantes e consultores de todas as regiões do país e já teve duas edições internacionais.

*Com informações do repórter David Tarso