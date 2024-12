Áreas afetadas estão em Ubatuba, Caraguatatuba, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Ilhabela e São Sebastião; cenário é consequência das chuvas intensas no Estado

Leandro Augusto/Helder lima/Imprensa Guarujá Imagem aérea da praia do Perequê, em Guarujá



O início do verão no litoral de São Paulo trouxe um alerta importante para os banhistas. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou que 18 praias estão impróprias para banho em sete cidades da região. Este cenário é consequência das chuvas intensas que têm atingido o Estado, conforme previsto pelos meteorologistas. As previsões indicam um verão mais chuvoso e com temperaturas amenas em 2025, contrastando com o ano anterior, quando ondas de calor significativas foram registradas. Este clima mais ameno pode favorecer a recuperação dos mananciais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país, que enfrentaram períodos de seca.

Entre as praias afetadas estão quatro em Ubatuba, duas em Caraguatatuba, uma em Mongaguá, três em Praia Grande, uma no Guarujá, uma em Ilhabela e seis em São Sebastião. A Cetesb realiza o monitoramento da balneabilidade de 175 praias no litoral paulista, e a presença de bandeiras vermelhas indica condições desfavoráveis para banho. Com a chegada das festas de final de ano, quando a procura por destinos litorâneos aumenta significativamente, os banhistas são aconselhados a verificar as condições das praias antes de visitá-las.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a chegada de muitos turistas para o Natal e Ano Novo, é crucial que os banhistas fiquem atentos às atualizações para garantir a segurança e a saúde durante o lazer nas praias paulistas. Além disso, a conscientização sobre a importância de respeitar as sinalizações e orientações das autoridades é fundamental para evitar riscos à saúde.

Veja quais são as praias impróprias para banho

Litoral Norte

Itamambuca (Ubatuba)

Itaguá 1 (Ubatuba)

Itaguá 2 (Ubatuba)

Lázaro (Ubatuba)

Centro (Caraguatatuba)

Indaiá (Caraguatatuba)

Prainha (São Sebastião)

Cigarras (São Sebastião)

Arrastão (São Sebastião)

Pontal da Cruz (São Sebastião)

Porto Grande (São Sebastião)

Preta do Norte (São Sebastião)

Itaquanduba (Ilhabela)

Baixada Santista:

Perequê (Guarujá)

Aviação (Praia Grande)

Vila Mirim (Praia Grande)

Maracanã (Praia Grande)

Vera Cruz (Mongaguá)

*Com informações de Daniel Lian

*Reportagem produzida com auxílio de IA