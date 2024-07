São Paulo registra 32 óbitos por dengue na última semana

Capital paulista contabilizou um total de 260 mortes confirmadas até o dia 26 de junho, um aumento de 14% em relação à semana anterior

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira (1) os dados dos casos de dengue em São Paulo e confirmou 32 óbitos pela doença na última semana. A capital paulista registrou um total de 260 mortes confirmadas até o dia 26 de junho, um aumento de 14% em relação à semana anterior, que contabilizava 228 óbitos. O número de casos confirmados de dengue também apresentou um aumento de 5%, passando de 504.021 para 530.695. No entanto, esses aumentos são menores do que os observados em semanas anteriores, especialmente em março e início de abril. A análise dos dados da Secretaria Municipal de Saúde revela que, nas últimas cinco semanas, o número de casos confirmados semanalmente vem diminuindo. A Prefeitura de São Paulo e a gestão municipal interpretam esses dados como um indicativo de uma tendência forte de queda. A estabilização do número de casos, conhecida como platô, ocorreu entre o fim de abril e o começo de maio. Em junho, os resultados confirmam essa tendência de queda, e a expectativa é de uma melhora contínua nas próximas semanas.

Publicado por Luisa Cardoso