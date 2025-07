São Paulo registra 47 ataques a ônibus em um único dia

Número, divulgado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e pela SPTrans, marca o segundo dia com maior número de depredações em cerca de um mês

Reprodução/Jovem Pan A onda de ataques, que começou por volta de 12 de junho, já soma 421 veículos depredados na capital



A cidade de São Paulo registrou 47 ataques de vandalismo contra ônibus do transporte público apenas no último domingo (14). O número, divulgado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e pela SPTrans, marca o segundo dia com maior número de depredações em cerca de um mês, ficando atrás apenas do dia 7 de julho, quando 59 coletivos foram danificados. A onda de ataques, que começou por volta de 12 de junho, já soma 421 veículos depredados na capital. Ao incluir a Grande São Paulo e a Baixada Santista, o número total sobe para 600 ônibus. O grande volume de ataques no domingo chama a atenção, pois ocorre no dia em que a tarifa é gratuita, aumentando o fluxo de passageiros.

A polícia civil investiga os casos e apura diferentes linhas de motivação, incluindo ações coordenadas por redes sociais, envolvimento de organizações criminosas e disputas sindicais entre motoristas e cobradores. Até o momento, sete pessoas foram presas em conexão com os ataques. A polícia tem intensificado operações em locais e horários estratégicos para coibir novas ações. A SPTrans orientou as concessionárias a retirarem de circulação imediatamente qualquer veículo danificado, registrarem boletim de ocorrência e providenciarem a substituição para não prejudicar os passageiros. O descumprimento da medida pode acarretar multas às empresas.