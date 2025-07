São Paulo registra a tarde mais seca do ano

De acordo com o Inmet, umidade relativa do ar medida chegou a 14%; valor está significativamente abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO A Defesa Civil sugere o uso de umidificadores ou, na falta destes, a colocação de bacias com água e toalhas úmidas em ambientes fechados



A cidade de São Paulo amanheceu nesta quarta-feira (29) com temperaturas notavelmente baixas, variando entre 7 e 8 graus Celsius. No entanto, a principal preocupação dos paulistanos não é o frio, mas sim a umidade relativa do ar, que atingiu níveis alarmantes. Na tarde da última terça-feira (29), a umidade chegou a apenas 14%, o menor índice registrado no ano, conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências em Santana. Este valor está significativamente abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%.

Diante desse cenário crítico, as autoridades emitiram alertas para a população de São Paulo e de todo o estado. A principal recomendação é que as pessoas se mantenham hidratadas, mesmo com o clima frio, e evitem atividades físicas ao ar livre entre 11h e 17h. A Defesa Civil sugere o uso de umidificadores ou, na falta destes, a colocação de bacias com água e toalhas úmidas em ambientes fechados para amenizar os efeitos da baixa umidade. A situação é especialmente preocupante para idosos e crianças, que são mais suscetíveis a problemas respiratórios, o que pode resultar em um aumento no número de internações hospitalares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para o dia de hoje, espera-se uma leve melhora na umidade relativa do ar, que deve subir para cerca de 30%. Embora represente um avanço, esse índice ainda está longe do ideal. As autoridades reforçam a importância de seguir as recomendações de hidratação e cuidados com o ambiente doméstico. A situação atual serve como um alerta para a população sobre os riscos associados à baixa umidade, que pode agravar problemas respiratórios e afetar a saúde de maneira geral. Além das medidas imediatas, especialistas destacam a necessidade de políticas públicas de longo prazo para enfrentar os desafios climáticos que afetam a cidade. A conscientização sobre o uso racional da água e a preservação de áreas verdes são fundamentais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e garantir uma melhor qualidade de vida para os habitantes de São Paulo.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA