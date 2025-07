São Paulo terá temperaturas instáveis neste fim de semana

Com mínima de 13°C e máxima de 30°C, a previsão para a capital paulista indica manhãs bastante frias e tardes mais quentes

Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar da nebulosidade no início do dia, a tendência é de dissipação em SP



Os paulistanos devem se preparar para uma grande variação de temperatura neste fim de semana. A previsão é de manhãs frias, com termômetros na casa dos 18°C, seguidas por tardes quentes, com sol e céu azul. Apesar da nebulosidade no início do dia, a tendência é de dissipação, com as máximas podendo atingir 27°C no sábado e 29°C no domingo. Sensação de frio pela manhã exige agasalhos, mas o calor predominará durante o dia. Há possibilidade de chuva na noite de sábado devido a uma frente fria em deslocamento. No entanto, a partir da próxima terça-feira, as temperaturas devem voltar a cair com a chegada de uma nova frente fria.

A Defesa Civil emitiu um alerta para a região Sul do país. Um sistema de baixa pressão atuando sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná está se deslocando para o oceano, dando origem a um ciclone extratropical. A previsão é de chuvas fortes, com acumulados de até 30 mm, e rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h, especialmente no Rio Grande do Sul. Há também risco de queda de granizo.

Em outras regiões, há previsão de chuva para o leste de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e para a faixa leste do Nordeste, onde as chuvas devem ser em forma de pancadas rápidas. No Norte, há alerta de temporais em Roraima. Já o interior do Brasil, incluindo o Centro-Oeste e o sertão nordestino, terá tempo firme e seco, com umidade relativa do ar em níveis críticos, entre 12% e 20%.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA