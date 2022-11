Governo da Rússia proíbe entrada de navios estrangeiros no Mar de Azov

Acesso de embarcações pelo estreito de Kerch, entre o território russo e a Crimeia foi proibido pelas autoridades

Andrey BORODULIN / AFP Cidade de Mariupol está localizada no Mar de Azov e é um dos pontos chave da guerra



O governo da Rússia proibiu a entrada de navios estrangeiros no Mar de Azov através do Estreito de Kerch, localizado entre a península da Crimeia e o território Russo. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Transportes da Turquia neste sábado, 12. Em uma mensagem no Twitter e citando a administração marítima da Rússia, a diretoria de tráfego marítimo do ministério turco afirma que “está proibida a passagem para a direção norte de navios carregados fora do território russo”. O Mar de Azov está localizado na parte Nordeste do Mar Negro, que tem a entrada controlada pela Turquia. Existe uma ponte no Estreito de Kerch que liga a Rússia à Crimeia, que foi anexada de forma ilegal pelos russos em 2014. Entretanto, a ponte sofreu sérios danos há algumas semanas após um ataque atribuído à Ucrânia. A região é considerada chave na guerra entre os países por ser a localização dos portos de Mariupol e Berdyansk, ambos da Ucrânia mas que estão sob controle da Rússia.

*Com informações da EFE