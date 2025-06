São Paulo tem início de semana com queda de temperatura e alerta de temporais

Chegada de uma frente fria associada a um ciclone extratropical deve provocar mínimas de até 4 °C e ventos fortes, que podem alcançar 90 km/h a partir desta segunda-feira (23)

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Há previsão de chuvas significativas, o que levou a Defesa Civil a emitir alertas para diversas áreas do estado



Nos próximos dias, São Paulo se prepara para enfrentar uma queda acentuada nas temperaturas, com mínimas previstas para chegar a 4ºC. A meteorologia da Jovem Pan destacou que a capital paulista não apenas enfrentará o frio, mas também ventos fortes que podem atingir até 90 km/h. Esses fenômenos estão associados a uma frente fria e a um ciclone extratropical que se aproxima da região. Antes da chegada do frio intenso, há previsão de chuvas significativas, o que levou a Defesa Civil a emitir alertas para diversas áreas do estado.

O mapa de risco meteorológico atual mostra instabilidades que se estendem desde o norte do Rio Grande do Sul até Santa Catarina e Paraná. Enquanto as chuvas começam a diminuir no Rio Grande do Sul, elas devem aumentar nos outros estados do Sul do Brasil. Além disso, as precipitações estão previstas para atingir Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e todo o estado de São Paulo. Em contraste, os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro devem experimentar um tempo mais firme, com temperaturas no Rio ultrapassando os 30ºC. No extremo sul do Rio Grande do Sul, o tempo também tende a se estabilizar.

Em São Paulo, as temperaturas máximas previstas para hoje chegam a 27ºC, mas uma queda significativa é esperada ao longo do dia. Em Campo Grande, a máxima não deve ultrapassar 23ºC, com uma redução drástica esperada nos próximos dias. Esta é a primeira onda de frio do inverno, que começou na semana passada. Diante dessas condições climáticas adversas, é importante que a população esteja atenta aos alertas emitidos pelas autoridades e tome as devidas precauções para se proteger do frio e dos ventos fortes. A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem áreas de risco e fiquem atentas às atualizações meteorológicas. Acompanhe as notícias e esteja preparado para enfrentar essa mudança brusca no tempo.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA