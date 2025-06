Defesa Civil alerta para frio, ventos e chuvas intensas em todo o Estado de São Paulo

Períodos mais críticos de frio estão previstos para as madrugadas de terça e quarta-feira; Abrigo Solidário na estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, vai acolher pessoas em situação de rua

Bruno Escolastico/E.Fotografia/Estadão Conteúdo Pedestres se protegem do frio na região central da cidade de São Paulo



Uma frente fria deve chegar ao Estado de São Paulo nesta segunda-feira (23), trazendo chuvas intensas, ventos fortes e queda acentuada de temperatura. A Defesa Civil alerta para risco de granizo em algumas regiões. Diante da previsão, o governo estadual abrirá o Abrigo Solidário na estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, para acolher pessoas em situação de rua entre a noite de segunda-feira e a manhã de quarta-feira (25).

Os períodos mais críticos de frio estão previstos para as madrugadas de terça e quarta-feira. As menores temperaturas devem ser registradas no Vale do Ribeira e em Itapeva, com 3 °C; na Serra da Mantiqueira, com 4 °C; e nas regiões do Vale do Paraíba, Presidente Prudente, Marília e arredores, com 6 °C. Também há previsão de mínimas de 7 °C na Grande São Paulo, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara; de 8 °C em Araçatuba e São José do Rio Preto; de 9 °C em Barretos, Franca e Ribeirão Preto; de 11 °C no Litoral Norte; e de 12 °C na Baixada Santista.

As chuvas mais fortes, acompanhadas de ventos intensos, devem atingir as regiões de Itapeva, Registro, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Região Metropolitana, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista. Já as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Araraquara, Bauru e Marília devem ter chuvas e ventos de intensidade moderada.

A Defesa Civil orienta que a população redobre os cuidados com idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Em caso de tempestades, a recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores, afastar-se de janelas e estruturas metálicas e permanecer em local seguro até o fim da instabilidade.

O Abrigo Solidário oferecerá colchões, cobertores, kits de higiene, alimentação e atendimento social. As pessoas acolhidas também receberão um ticket para café da manhã no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março. Animais de estimação poderão ser levados ao local. O funcionamento será das 19h de segunda-feira (23) até as 8h de quarta-feira (25).

Serviço – Abrigo Solidário

Local : Estação Pedro II – Linha 3-Vermelha do Metrô

: Estação Pedro II – Linha 3-Vermelha do Metrô Funcionamento : das 19h de segunda (23) até as 8h de quarta (25)

: das 19h de segunda (23) até as 8h de quarta (25) Serviços oferecidos : colchões, cobertores, kits de higiene, alimentação e atendimento social

: colchões, cobertores, kits de higiene, alimentação e atendimento social Extras: ticket para café da manhã no Bom Prato da Rua 25 de Março; acolhimento também para animais de estimação

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira