São Paulo terá chuva no primeiro domingo de outono

Capital paulista tem 83% de probabilidade de chuva, com possibilidade de pancadas isoladas em todo o estado; apesar disso, temperaturas seguem elevadas, podendo chegar aos 31°C

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A expectativa é que o calor persista no início da semana, com máximas próximas de 29ºC a 30ºC



O domingo (23) começou com um céu nublado na capital paulista, e as previsões meteorológicas indicam que as nuvens devem se intensificar ao longo do dia. De acordo com a meteorologia da Jovem Pan News, há uma probabilidade de 83% de chuva em São Paulo, com possibilidade de pancadas isoladas em todo o estado, especialmente nas regiões do interior e centro-sul. Essa condição climática não se restringe apenas ao final de semana, mas deve se estender para o início da semana, trazendo um cenário de instabilidade para os próximos dias.

Atualmente, a temperatura na capital é de 21ºC, mas os termômetros podem alcançar até 31ºC ao longo do dia. Após um período de clima mais ameno devido a uma massa de ar frio, as temperaturas voltaram a subir desde ontem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A expectativa é que o calor persista no início da semana, com máximas próximas de 29ºC a 30ºC e mínimas variando entre 18ºC e 20ºC. Essa oscilação térmica pode trazer desconforto para os paulistanos, que devem se preparar para dias quentes e úmidos.

*Com informações de Valéria Luizette

*Reportagem produzida com auxílio de IA