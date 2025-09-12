São Paulo terá fim de semana com céu nublado e temperaturas mais baixas 

Estado permanece com alerta da Defesa Civil de baixa umidade do ar para 79% dos municípios

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A capital está em estado de atenção para baixa temperatura



A cidade de São Paulo amanheceu nesta sexta-feira (12) com céu nublado e sensação de frio, cenário bem diferente do registrado no dia anterior com calor e temperaturas elevadas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a circulação dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa paulista vai proporcionar um dia com muitas nuvens e temperaturas baixas. À noite, há possibilidade de garoa fina. A capital está em estado de atenção para baixa temperatura.

A expectativa é que o fim de semana seja marcado por céu nublado e sensação de frio no decorrer do dia. “A madrugada de sábado (13) deve registrar garoa ocasional e baixas temperaturas”, estima o órgão municipal. No período da tarde, a máxima não deve supera os 19°C no sábado, com porcentuais mínimos de umidade do ar acima dos 52%. “A previsão é de mais um dia com pequena amplitude térmica, o que aumenta a sensação de frio. O dia termina com nebulosidade variável, mas sem chuva”, afirma o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo:

– Sexta-feira: entre 14ºC e 21ºC;

– Sábado: entre 14ºC e 19ºC;

– Domingo: entre 14ºC e 23ºC;

– Segunda-feira: entre 14ºC e 26ºC.

Litoral e interior paulista

De acordo com a Climatempo, a circulação dos ventos associados a essa massa de ar polar mantém o tempo instável e com maior quantidade de nuvens no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, na região Sudeste do País, ao longo desta sexta-feira. “Entre o litoral sul paulista e a região metropolitana do Rio, a chuva pode engrossar e vir mais forte em alguns momentos. Na capital paulista, a sexta-feira termina com temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva entre a noite e a madrugada seguinte”, avalia a empresa de meteorologia.

Ainda segundo a Climatempo, em áreas do interior de São Paulo, a entrada de ventos mais frescos vindos do oceano deve provocar ligeiro declínio nas temperaturas. Também há possibilidade nesta sexta-feira de registro de algumas pancadas isoladas. “Já entre o norte e noroeste paulista, assim como no triângulo mineiro, o cenário é de atenção ainda para o calor, que permanece intenso durante a tarde, com índices de umidade abaixo dos 12%”, alerta a empresa de Meteorologia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na quinta-feira (11), por causa do período de seca que atinge o Estado, cidades de São Paulo estiveram sob índices alarmantes de baixa umidade relativa do ar. Conforme a Defesa Civil do Estado, alguns municípios chegaram a registrar índices semelhantes aos do Deserto do Saara, na África, e do Atacama, no Chile.

*Com informações de Paula Nobre e Estadão Conteúdo