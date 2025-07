Primeira quinzena de julho de 2025 foi a mais fria em São Paulo dos últimos 10 anos

A média das temperaturas máximas de 1º a 15 de julho deste ano foi de 20,6°C, valor 2,3°C abaixo da referência para julho, que é de 22,9°C; já a média das temperaturas mínimas foi de 12,0°C

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Inverno de 2025 também está sendo o mais frio em comparação ao de 2023 e ao de 2024



A cidade de São Paulo enfrentou sua primeira quinzena de julho mais fria dos últimos dez anos em 2025, de acordo com a Climatempo. A média das temperaturas máximas de 1º a 15 de julho deste ano foi de 20,6°C, valor 2,3°C abaixo da referência para julho, que é de 22,9°C. Já a média das temperaturas mínimas foi de 12,0°C, ficando 0,8°C abaixo do normal para a temperatura mínima em julho, de 12,8°C. Dos primeiros 15 dias, sete foram com mínimas de 10ºC ou menos – a maior quantidade de dias com temperaturas tão baixas no período desde 2019, quando foram registrados oito dias com aproximadamente ou menos de 10ºC.

Além disso, a cidade enfrentou seis tardes – período do dia em que as temperaturas ficam maiores – com máximas iguais ou menores do que 20°C. A empresa usou como base para a análise os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), coletados no Mirante de Santana, zona norte da capital paulista.

Inverno mais gelado que o normal

Este inverno está sendo mais frio em relação aos dois últimos. Em 2023, um El Niño ajudou a reduzir o frio característico do inverno na região, deixando máxima e mínimas mais altas do que o normal em 0,8ºC e 0,5ºC na primeira quinzena de julho. Já em 2024, uma “situação de neutralidade térmica” na porção central e leste do oceano Pacífico Equatorial também ajudou a manter as temperaturas mais altas, segundo a Climatempo. A máxima média neste período do ano foi de 22,8ºC, apenas 0,1ºC abaixo do padrão. E a anomalia na média mínima ficou em 1,1ºC, ou seja, acima do esperado.

“Os invernos de 2023 e de 2024 foram com pouco frio e até com ondas de calor no Brasil. Poucas massas de ar frio fortes e abrangentes passaram pelo país nestes dois anos”, relembra a empresa de meteorologia. “Em 2025, a população da cidade de São Paulo voltou a sentir o ‘frio de inverno’”, diz.

Várias massas de ar polar passaram pelo estado de São Paulo no mês de junho e o início de julho de 2025, provocando uma forte e duradoura onda de frio. Em adicional, a Grande São Paulo teve vários dias com o céu nublado, o que manteve a temperatura baixa.

Ao fim da primeira quinzena, a região metropolitana enfrenta agora a sua semana de julho com médias mais altas no ano. Mas engana-se quem pensa que o frio parou por aqui. “Estamos entrando na segunda quinzena de julho de 2025 já com expectativa de outra lufada (rajada de vento) de ar frio polar, que vai causar nova queda da temperatura no fim de semana”, diz a Climatempo.

*Com informações do Estadão Conteúdo