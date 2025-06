Sargento do Bope admite ter feito 13 disparos em ação que matou jovem no Rio de Janeiro

Ação resultou na morte de Herus Guimarães Mendes, de 23 anos, que comprava refrigerante em uma padaria

Reprodução/Jovem Pan De acordo com o sargento, ele efetuou 13 disparos om um fuzil calibre 5,56



Em uma operação policial no último sábado (9) na comunidade de Santo Amaro, no Rio de Janeiro, o sargento Daniel Souza da Silva, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), declarou em depoimento ser o único a disparar durante a ação que resultou na morte de um jovem. A operação, que envolveu 18 agentes do Bope e do Comando de Operações Especiais (COE), tinha como objetivo combater a presença de homens armados na região. De acordo com o sargento, ele efetuou 13 disparos om um fuzil calibre 5,56 e após uma perseguição, mais sete tiros foram disparados.

A corregedoria e a divisão de homicídios da capital, juntamente com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, estão investigando o caso para esclarecer os fatos. Os disparos feriram seis pessoas, incluindo o jovem de 23 anos, Herus Guimarães Mendes, que estava em uma lanchonete próxima a uma festa junina no momento da incursão policial. Guimarães foi levado a um hospital na Glória, mas não resistiu aos ferimentos. A família do jovem busca justiça e está recebendo apoio psicológico do estado e do Ministério Público.