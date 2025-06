Sóstenes desafia STF, denuncia ‘excessos’ e promete travar pautas até votação da anistia

Líder do PL na Câmara foi uma das principais vozes em audiência sobre os manifestantes presos pelo 8 de Janeiro; encontro reuniu parlamentares conservadores, juristas, defensores públicos e familiares dos detidos

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Líder do PL diz que não pautará nenhuma outra matéria na Câmara dos Deputados enquanto o projeto de anistia não for levado à votação



Durante audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) assumiu protagonismo na defesa da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. Autor do requerimento de urgência para a tramitação do projeto, o parlamentar reafirmou que a proposta é prioridade absoluta para o Partido Liberal. O encontro foi presidido pelo deputado Hélio Lopes (PL-RJ) e reuniu parlamentares conservadores, juristas, defensores públicos e familiares dos detidos. Em um discurso marcado por críticas contundentes e forte apelo emocional, Sóstenes prestou solidariedade às famílias dos presos e denunciou o que classificou como “abusos e excessos” cometidos contra os detidos.

Um dos episódios destacados foi o do manifestante Clézio de Lima, conhecido como “Clezão”, que morreu sob custódia. “Nenhum de nós pode mensurar a dor da viúva e das filhas que não verão mais seu ente querido”, declarou o deputado, sendo aplaudido por parte do público. Outro caso mencionado foi o de um detido em Divinópolis (MG), que, mesmo autorizado pela Justiça a comparecer ao velório de um familiar, teria sido conduzido algemado nas mãos e nos pés, escoltado por seis policiais. “Será que fariam isso com um traficante no Rio de Janeiro? Isso é desumano”, criticou Sóstenes.

O parlamentar também fez um balanço sobre a atuação do Judiciário e a sua crescente influência sobre os demais Poderes. Reconheceu que, em outros momentos, apoiou decisões que ampliaram o poder do Supremo Tribunal Federal (STF), mas alertou para os efeitos disso: “Nós ajudamos a construir um superpoder. E agora estamos colhendo as consequências. Reconstruir a democracia será um processo longo, mas necessário”.

Sóstenes ainda destacou o trabalho de advogados voluntários que vêm atuando na defesa dos detidos. “Se fôssemos pagar por esse serviço jurídico, estaríamos falando de milhões de reais. Que Deus retribua a cada um de vocês por esse esforço em prol da Justiça”, afirmou. O líder do PL foi enfático ao declarar que não pautará nenhuma outra matéria na Câmara dos Deputados enquanto o projeto de anistia não for levado à votação. “A anistia é o nosso foco principal. Queremos ver essas pessoas de volta aos seus lares. Esse é o compromisso do nosso partido”, assegurou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao final da audiência, Sóstenes também repudiou “a narrativa de golpe” atribuída às manifestações. “O Brasil não viveu um golpe. Houve uma manifestação que terminou em desordem, mas nossa história mostra que a direita sempre promoveu atos pacíficos. Essa é a nossa marca”, concluiu. A audiência pública foi marcada por falas emocionadas, aplausos e duras críticas ao STF.