Secretário de Saúde de Osasco é alvo de ataque a tiros em São Paulo

O secretário municipal de Saúde de Osasco, na Grande São Paulo, Fernando Machado Oliveira, foi alvo de atentado no final da noite desta quinta-feira (4). O carro em que ele estava foi atingido por vários tiros, mas o secretário não ficou ferido graças à blindagem do veículo.

O ataque ocorreu na Avenida Doutor Martin Luther King, no Jardim Filipini, próximo ao São Francisco Golf Club e ao Condomínio Glorian, no limite com o Rio Pequeno, bairro da zona oeste da Capital.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, Fernando Machado Oliveira estava em um Ford Fusion prata, blindado, já próximo do edifício onde mora, quando um Chevrolet Ônix branco emparelhou com o carro do secretário e um dos seus ocupantes efetuou vários disparos.

Fernando Machado, que estava sozinho, saiu ileso e seguiu para o 5º Distrito Policial de Osasco, onde registrou a ocorrência. O secretário, que é médico ortopedista e traumatologista, já teria recebido ameaças de morte.

O prefeito de Osasco Rogério Lins Wanderley, do Podemos, foi informado sobre o atentado sofrido pelo secretário.

Os agentes da Delegacia Seccional de Osasco devem retornar ao local do ataque, para tentar obter eventuais imagens de câmeras de segurança que podem ter flagrado o deslocamento do veículo utilizado pelos bandidos.

