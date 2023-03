Secretário diz que inteligência evitou ataques em maior escala no RN

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o secretário de Segurança Pública do Estado também confirmou a chegada da Força Nacional para atuar no combate ao vandalismo

JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Bandidos invadiram cidades do Rio Grande do Norte, incendiaram ônibus e trocaram tiros com a polícia



Criminosos atearam fogo em ônibus e fizeram ameaças à população em um novo ataque realizado no Rio Grande do Norte. O Estado vive noites de violência desde segunda-feira, 13, quando diversas cidades foram alvo de ataques. As restrições em presídios e a intensificação nos confrontos contra as forças de segurança são apontados como motivações. Segundo a Secretaria de Estado, 28 pessoas foram presas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 15, o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, falou sobre a onda de violência que atinge o Estado. Segundo o coronel, os serviços de inteligência receberam indícios de que os ataques poderiam acontecer, o que permitiu um planejamento que, segundo ele, evitou um ataque em maior proporção.

“Forças-tarefas detectaram, dois dias antes das ações, essa mobilização de ter um ordenamento dos ataques. Nós fizemos um planejamento para enfrentar esses possíveis ataques. Se não tivéssemos nos antecipados, teria sido uma proporção muito maior. Com esse planejamento e conhecimento de inteligência, implementamos medidas para atenuar esse esforço”, disse o secretário. O coronel confirmou ainda que já foram efetuadas 28 prisões e que a segunda noite de ataques foi menos intensa do que a anterior. “Nós consideramos essa madrugada de menor intensidade em relação a anterior. Nesta última madrugada, tivemos menor intensidade, fizemos ações planejadas com todas as forças de segurança pública e o balanço que temos na manhã de hoje é de que já foram efetuadas as prisões de 28 pessoas, todas acusadas de estarem praticando esses atos de vandalismo”, declarou Araújo Silva, que também confirmou a apreensão de armas, drogas e combustíveis utilizados para atear fogo. Depois da entrevista, em nova atualização, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que o número de presos subiu para 30. O secretário confirmou que a Força Nacional já chegou ao Estado e que atuará de forma integrada com os órgãos locais.

Confira a entrevista na íntegra: