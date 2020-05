Secretário espera que nova MP acelere liberação de crédito para pequenas empresas

Tânia Rêgo/Agência Brasil Carlos da Costa participou de uma live da Abrainc



A grande reclamação das empresas, grandes e pequenas, continua sendo o acesso ao crédito. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, é cobrado pelas promessas de apoio para atravessar a crise do coronavírus.

“Cerca de 90% do meu tempo, há duas semana, é crédito, crédito, crédito”, disse.

Carlos da Costa afirma que o governo apresentou a MP do Fundo Garantidor para linhas mais baratas as pequenas empresas, um fundo do BNDES aos pequenos produtores rurais e crédito a profissionais liberais. Ele defende a retomada das reformas após o fim da pandemia.

“Nunca podemos desperdiçar uma crise. Essa está trazendo um senso de urgência para q as medidas adequadas, que realmente valorizem o setor produtivo sejam aprovadas que não existia antes nessa mesma magnitude. Agora nós temos senso de urgência.”

Ele participou de uma live da Abrainc, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos