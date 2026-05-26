Moda, rotina da filha com leucemia: conheça influencer que perdeu relógio de R$ 28 mil

Amanda Castanha tem 26 anos, é cristã e soma mais de 640 mil seguidores; Polícia Civil investiga desaparecimento de acessório em aeroporto

Reprodução / Redes sociais Influenciadora Amanda Castanha



A influenciadora Amanda Castanha, que denunciou o desaparecimento de um relógio de luxo no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, possui mais de 640 mil seguidores nas redes sociais, e estava vindo dos Estados Unidos, quando aconteceu o caso. O incidente ocorreu no sábado (23) e passou a ser tratado pelas autoridades como furto.

Amanda Castanha, de 26 anos, é cristã e utiliza as redes sociais para compartilhar o tendências da moda e o cotidiano com o marido e os dois filhos, que são gêmeos de 6 anos.

Entre os relatos compartilhados com seus seguidores, Amanda compartilhou a trajetória de saúde de sua filha, que foi diagnosticada leucemia e ficou internada por 36 dias no ano passado.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Amanda Castanha (@amandacastanham)

Relógio sumiu na inspeção de bagagens do terminal

O incidente com o relógio de Amanda aconteceu no setor de inspeção de bagagens do terminal. A influenciadora desembarcava de um voo vindo dos Estados Unidos e passava pelo procedimento de segurança para realizar um novo embarque nacional. Segundo ela, o relógio, avaliado em R$ 28 mil, estava guardado em uma caixa dentro de sua bolsa, junto a outras joias.

Amanda afirmou que o detector de metais foi acionado durante a passagem pelo portal, o que resultou em uma revista presencial. Enquanto isso, sua bagagem passou pelo equipamento de raio-x. Ela descreveu que o marido presenciou o momento em que um funcionário retirou a bandeja com os pertences do campo de visão do casal por alguns segundos antes de recolocá-la no equipamento.

A influenciadora relatou ter notado a falta do objeto apenas ao chegar em sua residência. A caixa onde o relógio era transportado estava aberta e os demais acessórios haviam sido movimentados. Ela ressaltou que o compartimento do relógio possui um fecho de pressão que não se abre sem acionamento manual.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o caso foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). A polícia solicitou o acesso às imagens do sistema de monitoramento do aeroporto para analisar a movimentação no setor de inspeção.

A administração do Aeroporto de Viracopos foi procurada para prestar esclarecimentos, mas não enviou resposta até o momento. O espaço segue aberto.

*Com informações do Estadão Conteúdo