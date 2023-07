Secretários de Educação enviam documento ao MEC e defendem mudanças no Novo Ensino Médio

Reforma que foi suspensa em 2023 está em consulta pública no MEC, que deve ser encerrada nesta quinta-feira, 6

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) entregou nesta segunda-feira, 3, um documento ao Ministério da Educação (MEC) para sugerir mudanças no projeto do Novo Ensino Médio, reforma que foi suspensa em 2023 e está sob consulta pública no MEC. A consulta, que já foi adiada algumas vezes, deve ser encerrada nesta quinta-feira, 6. O Consed é contra a revogação total da reforma e defende ajustes na política, como o aumento da carga horária de disciplinas de formação básica do ensino médio, como português, matemática, história e biologia. O conselho também pede a redução da carga horária das optativas, com a possibilidade de usar 300 das 1,2 mil horas das disciplinas chamadas de itinerários formativos, para formação geral básica ou de acordo com as necessidades dos Estados. O documento também pede a elaboração de uma base comum para os itinerários formativos.

A ideia é definir direcionamentos para a parte flexível da grade escolar, para assim diminuir a desigualdade na oferta dessas disciplinas entre as diferentes redes de ensino pelo país. De acordo com dados do Consed, do total de quase 8 milhões de matrículas de ensino médio registradas pelo Censo Escolar de 2022, as secretarias estaduais de educação são responsáveis por 84,2% dos alunos.

