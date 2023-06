Número de crianças entre 4 e 5 anos matriculadas na escola caiu após a pandemia, aponta IBGE

Segundo dados da Pnad Contínua, houve queda de 1,1% no número de matriculados entre 2019 e 2022; quantidade de alunos entre 6 e 14 anos também caiu durante o mesmo período

A parcela de crianças entre 4 e 5 anos matriculadas em escolas brasileiras caiu de 92,7% em 2019 para 91,6% em 2022, com queda de 1,1%. Os dados são da Pnad Contínua de 2022, estudo divulgado pelo IBGE. O Instituto fala que o número não é irrelevante porque nunca, desde o início da série histórica, que começou em 2017, o índice havia caído. Diminuir a proporção de alunos matriculados deixa o país mais distante da meta de universalizar o acesso à pré-escola, que deveria ter sido alcançada em 2016, segundo o Plano Nacional de Educação. A matrícula nessa etapa é obrigatória por lei, mas por causa do fechamento das escolas por um período prolongado na pandemia, as dificuldades no acesso remoto e o atraso na vacinação infantil, os pais, possivelmente, tiraram os filhos das escolas, mesmo que de forma provisória. As crianças mais novas foram as mais afetadas. A Pnad mostrou ainda que o número de crianças de 6 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental caiu de 97,1% em 2019 para 95,2% em 2022. Ainda de acordo com a Pesquisa, 36% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas em creches. Outros dados da Pnad mostram que 10,3% das mulheres abandonaram a escola por causa dos afazeres domésticos, 20% da população entre 15 e 29 anos não estudavam nem trabalhavam e 53,1% da população adulta passou a ter o ensino médio completo.

*Com informações do repórter Misael Mainetti