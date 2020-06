Segunda parcela do auxílio emergencial será paga até 13 de junho

Giuliano Gomes/Estadão Conteúdo No total, 107 milhões de brasileiros pleitearam o apoio e 101 milhões já processados. Mais de 10,5 milhões de cidadãos estão com os requerimentos em análise



O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial será feito até o dia 13 de junho. O calendário seguirá conforme o mês de nascimento dos beneficiários. No dia 11 não haverá repasse em função do feriado de Corpus Christi.

A vice-presidente de governo do banco, Tatiana Thomé, afirmou que até o momento foram repassados R$ 76,6 bilhões. Estes valores se referem a 59,2 milhões de pessoas aprovadas para o recebimento do auxílio.

Sobre a dificuldade de receber as parcelas, ela afirmou é possível que entre a primeira e segunda parcela exista uma nova verificação do beneficiário. Vale lembrar que é possível fazer a contestação pelo aplicativo ou pelo número 121 do Ministério da Cidadania.

