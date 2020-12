Sem fiéis, Papa Francisco inicia as celebrações de Natal

No dia da Imaculada Conceição, o pontífice orou por todas as pessoas afetadas pela Covid-19

EFE / EPA / ANGELO CARCONI Para as missas da véspera e do dia de Natal, apenas um número limitado de pessoas terá permissão para entrar na Basílica de São Pedro



O Papa Francisco fez uma visita não anunciada à imagem de Nossa Senhora, no centro de Roma, nesta terça-feira, 8, como parte das celebrações de Natal. Como manda a tradição católica, em 08 de dezembro comemora-se o dia da Imaculada Conceição. Usando máscara e um guarda-chuva, o papa colocou um cesto de rosas brancas sobre os pés da estátua erguida em um monumento com mais de 12 metros de altura. O evento considerado o início do período natalino e que costuma receber milhares de pessoas, foi cancelado.

Durante a visita de 15 minutos, Francisco orou pela cidade e por todas as pessoas ao redor do mundo afetadas pela Covid-19. Em seguida, Francisco celebrou uma missa privada na Basílica de Santa Maria Maior, sem a presença de fiéis. Para as missas da véspera e do dia de Natal, apenas um número limitado de pessoas terá permissão para entrar na Basílica de São Pedro. O acesso público à sua bênção e mensagem também será restrito. Segundo o Vaticano, todas as missas do período natalino serão transmitidas ao vivo pela Internet.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda