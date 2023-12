Sem Lula, Mauro Vieira chega a Buenos Aires para a posse de Milei

Chanceler brasileiro está na Argentina para acompanhar a posse do novo presidente

Reprodução / Twitter @ItamaratyGovBR Chanceler brasileiro Mauro Vieira ao lado da ao lado da chanceler da Argentina Diana Mondino



A cerimônia de posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, ocorre neste domingo, 10, a partir das 11h, na Casa Rosada em Buenos Aires. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecerá ao evento, mas enviou como representante do governo federal o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já desembarcou na capital argentina.

Vieira se reuniu com a chanceler do país, Diana Mondino, para discutir temas bilaterais e as decisões recentes da cúpula do Mercosul, de acordo com informações do Itamaraty. A agenda de Mauro Vieira também incluiu um encontro com o novo chanceler do Peru, Javier González-Olaechea, para tratar sobre a integração econômica e fronteiriça entre os países, e de combate a ilícitos transnacionais.

*Com informações da repórter Janaína Camelo