Semana terá destaque para pauta econômica com divulgação da ata do Copom e articulação por âncora fiscal

Após cancelamento da viagem de Lula à China, governo federal e Congresso Nacional se mobilizam em torno da proposta de novo arcabouço do país

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, articula aprovação de maioria absoluta do Congresso para o novo arcabouço fiscal



Esta semana terá destaque para pauta econômica na política brasileira. Sem a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, devido a uma pneumonia, os esforços políticos do governo deverão se centrar na aprovação das novas regras fiscais do país pelo Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fica no Brasil e deverá concluir o processo de articulação política para conseguir aprovar a proposta com maioria absoluta. A promessa da pasta é de que o texto, que deve ter detalhes concluídos nos próximos dias, irá agradar a todos, inclusive o mercado financeiro, e que terá função de estimular novos investimentos com responsabilidade fiscal e social. Além disso, o Banco Central divulgará nesta terça-feira, 28, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, sem sinalizar redução, como o governo desejava. Na quinta-feira, 30, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, alvo de críticas do governo pela manutenção da taxa em patamar elevado, falará à imprensa sobre inflação e juros.

Com o cancelamento da comitiva presidencial à China, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também ficará no Brasil, e deve seguir com o embate com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para decidir o formato do rito de tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional, com ou sem comissões mistas. A Câmara deve fazer um esforço concentrado nos próximos dias para agilizar a votação das MPs do governo Bolsonaro que estão próximas de caducar. Já as 13 MPs do governo Lula propostas até agora devem ser analisadas por comissão mista, como determinado por Pacheco, que acumula a presidência do Congresso Nacional. Entretanto, a situação ainda não é dada como certa, já que Lira enviou um ofício a Pacheco, pedindo que ele reveja a decisão sobre a instalação das comissões mistas tramitação e convoque uma sessão do Congresso Nacional para análise da pauta. Também nesta semana, está agendado o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil, que está nos Estados Unidos desde o final de 2022. A expectativa é que ele chegue à Brasília na quinta-feira, 30, às 7h30. Será a primeira vez que Lula e Bolsonaro estarão na capital federal ao mesmo tempo desde o governo de transição, criado após as eleições de 2022.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor