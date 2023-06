Senado ameaça impor derrotas a Haddad em duas votações

Fracassos são referentes a desoneração da folha de pagamento e também sobre crédito rural

NELSON ALMEIDA / AFP Senado ameaça impor derrotas em pautas que interessam ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad



O Senado Federal ameaça impor derrotas em pautas que interessam ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pelos menos duas seriam prejudiciais para a política econômica do governo federal. Apesar da boa relação que o ministro conseguiu com parlamentares, as derrotas já são dadas como certas, mesmo que ainda não tenham sido votadas. Os futuros fracassos são referentes a desoneração da folha de pagamento e também sobre o crédito rural. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa nesta terça-feira, 13, o projeto de lei que deve prorrogar até o fim de 2027 a desoneração da folha de salários para empresas de 17 setores da economia. A proposta tem validade até o fim deste ano. Caso seja aprovado a ampliação, os cofres públicos terão perda de R$ 9 bilhões por ano. O projeto ainda propõe reduzir a contribuição previdenciária paga por municípios com até 142 mil habitantes. Outro texto que estaria na pauta desta terça da comissão, mas que foi adiado, trata da ampliação do prazo de dívidas de crédito rural contratada por pequenos agricultores. A proposta é que o Tesouro Nacional entre com até R$ 10 bilhões para servir de fiador as novas operações, quitando os débitos em caso de inadimplência dos produtores. O tema deve ser retomado na próxima semana na comissão do Senado.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor.