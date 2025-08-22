Senado aprova Frente Parlamentar para defender terras raras e minerais estratégicos

Objetivos da proposta se concentrarão em sugerir marco regulatório, promover o uso sustentável, estimular a industrialização e acompanhar políticas públicas

Waldemir Barreto/Agência Senado Proposta é de autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS)



O Senado Federal aprovou a criação de uma Frente Parlamentar com o objetivo de defender e promover o desenvolvimento do setor de terras raras e minerais estratégicos no Brasil. A iniciativa busca criar um marco regulatório para a exploração desses recursos, considerados vitais para a tecnologia moderna e a soberania nacional.

A proposta, de autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e relatada pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), visa não apenas as terras raras, mas também outros minerais estratégicos utilizados na fabricação de baterias, semicondutores, turbinas eólicas e equipamentos médicos.

A frente parlamentar terá um caráter suprapartidário e se concentrará em diversos objetivos, entre eles:

Sugerir um marco regulatório e um plano nacional para o setor.

Promover o uso sustentável dos recursos e garantir a soberania nacional sobre sua exploração.

Estimular a industrialização e a pesquisa no país, reduzindo a dependência externa.

Acompanhar políticas públicas de pesquisa, inovação e fiscalização.

O requerimento para a criação da frente destaca a atual dependência global da China, que domina a maior parte da produção e refino desses minerais. O Brasil, apesar de possuir reservas robustas, ainda não investe de forma significativa na exploração.

Com a aprovação em plenário, a frente parlamentar segue agora para a promulgação e poderá iniciar oficialmente suas atividades.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA