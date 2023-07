Brasil terá um dos dez melhores sistemas tributários do mundo, diz deputado

Em entrevista à Jovem Pan, deputado federal Carlos Hauly (Podemos-PR) diz que sistema tributário brasileiro ficará entre os dez melhores do mundo

Edilson Rodrigues/Agência Senado Projeto da reforma tributária está em tramitação no Senado Federal



O Senado deve aperfeiçoar a reforma tributária, que foi aprovada em dois turnos, há dez dias, na Câmara dos Deputados. O deputado federal Carlos Hauly (Podemos-PR) é um dos maiores entusiastas da mudança nos impostos. “É fazer os reajustes que são necessários e pode promulgar a parte essencial. Depois devolve para a Câmara aquilo que modificarem. Na essência, a criação do IVA está bem colocada”, frisou, em entrevista à Jovem Pan News. O parlamentar não acredita na possibilidade de aumento da carga tributária e avaliou que, por enquanto, não será possível definir as alíquotas. “A fixação da alíquota vai depender do teste de modelo que vai ser feito pela Receita Federal já no primeiro ano. Dando certo o funcionamento de cobrança eletrônica, muda todo paradigma da tributação, arrecadação e fiscalização do IVA no Brasil. Vai pagar um imposto só, que será transparente, simples, eletrônico, onde nenhuma empresa vai colocar a mão no pagamento do imposto. Esse sistema será totalmente automático, com a maior tecnologia do mundo. O Brasil, que está em 184º lugar pior do mundo de 190 países com sistema tributário ruim, vai subir para os dez melhores do mundo”, comentou. Carlos Hauly ainda reiterou que o o atual sistema tributário no Brasil é “injusto e caótico”.

*Com informações do repórter Victor Moraes.