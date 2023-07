União Europeia vai investir R$ 242 bilhões em países da América Latina e Caribe

Recursos serão aplicados em ao menos 135 projetos do programa Global Gateway

A União Europeia (UE) vai investir mais de R$ 242 bilhões (€ 45 bilhões) na América Latina e no Caribe, de acordo com informações anunciadas pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os recursos serão aplicados em pelo menos 135 projetos do programa Global Gateway, que terá “uma agenda de investimentos de alta qualidade, desde hidrogênio limpo até vacinas de mRNA e matérias-primas”, conforme declarou a presidente durante a sessão de abertura do Fórum Empresarial União Europeia-América Latina, em Bruxelas. “O Global Gateway não tem apenas dimensões para fazer a diferença. Ele cria uma nova abordagem e uma nova forma para apostar em novos projetos”, afirmou.

O objetivo do programa é promover investimentos nos setores digital, de energia e transportes, além de reforçar sistemas globais de saúde, educação e de investigação nessas regiões, com investimentos de R$ 1,6 trilhão (€ 300 bilhões), entre 2021 a 2027.