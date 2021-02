Senado dos EUA pode concluir neste sábado julgamento do impeachment de Trump

A defesa do ex-presidente classificou o processo como ‘cultura do cancelamento constitucional’ e uma tentativa de censurar o republicano e os todos seus eleitores

EFE/EPA/Erin Schaff / Archivo Para Donald Trump ser considerado culpado, é necessário o apoio de pelo menos 17 parlamentares republicanos, o que, até então, é improvável



O resultado do impeachment de Donald Trump pode sair ainda neste sábado, 13. O Senado dos Estados Unidos tem uma sessão extra marcada durante a manhã de hoje, e a votação pode ocorrer no período da tarde. Nesta sexta-feira, 12, no quarto dia de julgamento, a defesa do republicano se pronunciou, no Capitólio, sobre as acusações ao ex-presidente. Os advogados tinham oito horas para a argumentação, mas usaram pouco mais de três horas. Para sustentar os argumentos, exibiram o slogan da candidatura de Joe Biden que era: “Batalha pela alma da América”, e usaram vídeos de discursos de democratas usando as palavras “batalha” e “luta”.

O advogado Michael Van Der Veen afirmou que todos os discursos políticos devem ser protegidos. Ele classificou o julgamento como “cultura do cancelamento constitucional” e disse que o processo é uma tentativa de censurar Trump e os todos seus eleitores. O opositor e atual presidente do país, Joe Biden, que tem evitado se manifestar sobre o processo, disse estar ansioso para ver os votos dos republicanos. Para Donald Trump ser considerado culpado, é necessário o apoio de pelo menos 17 parlamentares republicanos, o que, até então, é improvável.

*Com informações da repórter Camila Yunes