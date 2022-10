Senado Federal pode instalar CPI das pesquisas eleitorais nesta semana

Câmara dos Deputados também pode votar um Projeto de Lei que endurece as regras para os institutos

Roque de Sá/Agência Senado - 03/08/22 Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pode abrir CPI das pesquisas nesta semana



A Câmara dos Deputados pode votar um Projeto de Lei que endurece as regras para os institutos de pesquisas. O presidente da casa, deputado Arthur Lira (Progressistas), disse que pode pautar a proposta do deputado Ricardo Barros (Progressistas), líder do governo, nesta semana. Já no Senado Federal, o senador Marcos do Val (Podemos) conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI que investigue os institutos. Agora, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD), precisa ler o requerimento em plenário para que a comissão seja instalada. Contudo, a oposição lembra que, antes da CPI dos institutos de pesquisas, é necessário instalar outra CPIs, como a CPI do MEC. Esse foi um acordo que os senadores fizeram antes do período eleitoral. Na Câmara, também pode ser votado um projeto que visa garantir o fundo financeiro para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. O projeto, que passou no Senado, permite o remanejamento de recursos para combater a pandemia da Covid-19 para o pagamento do piso, principalmente de Estados e municípios, até o final de 2023.