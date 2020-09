Senador publica carta aberta contra reeleição de Alcolumbre: ‘Pedido de socorro’

Vedada pelo regimento interno e pela Constituição, a reeleição dos chefes do Legislativo é estudada em uma PEC

Pedro França/Agência Senado



O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) teme uma reeleição do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, no Congresso Nacional e escreveu uma carta aberta criticando a possibilidade. Vedada pelo regimento interno e pela Constituição, a reeleição dos chefes do Legislativo é estudada em uma PEC proposta pela também senadora Rose de Freitas (Podemos-ES). “As chances dessa matéria passar são reais e perigosas. A PEC já tem 27 assinaturas de apoio, que é o mínimo para ser protocolada. O que se pretende com isso é alterar a Constituição de tal forma que Alcolumbre possa se candidatar e ficar mais dois anos no posto””, explicou. De acordo com ele, há manobra também no STF para que os ministros se pronunciem sobre o assunto.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Oriovisto pediu para que a população se mobilize e manifeste discordância com a manobra política. “Essa PEC me preocupa muito, por isso fiz a carta aberta. Ela é um pedido de socorro.” Para o senador, a pandemia facilitou as articulações por parte da Davi Alcolumbre e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em um momento em que as casas estão trabalhando remotamente. “Vejo Alcolumbre e Maia nadando de braçada e não tem reação. As pessoas parecem amortecidas pela pandemia”, analisou. O senador finalizou dizendo que está em seu primeiro mandato e, por ser novo na política, ainda se assusta com “certas coisas” que vê no parlamento. “É incrível a capacidade que a maioria tem de não dar bola para a opinião pública. Eles fazem de conta que não estão ouvindo, só escuta quando o povo fala muito alto. Estamos indo por um caminho perigoso.”