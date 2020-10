Senadores americanos convocam responsáveis por Facebook, Google e Twitter

Zuckerberg, Pichai e Dorsey deverão explicar sobre as ações que as empresas têm adotado contra a desinformação

Reprodução/Facebook As três empresas, junto com a Amazon e a Apple, estão sendo investigadas por não moderar conteúdos de propaganda enganosa



Senadores americanos vão ouvir os principais executivos do Facebook, Google e Twitter sobre as ações que essas empresas têm adotado contra a desinformação. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey também deverão explicar as ações a partir dos dados dos usuários e o combate às fraudes online. De acordo com o senador republicano Ted Cruz, “nunca antes na história da humanidade, empresas de tecnologia desfrutaram de tanto poder e monopólio como agora”. As três empresas, junto com a Amazon e a Apple, estão sendo investigadas por não moderar conteúdos de propaganda enganosa, discurso de ódio e pedofilia. Em julho, dirigentes das gigantes da tecnologia já haviam sido interrogados por um comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

*Com informações da repórter Livia Fernanda