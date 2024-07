Senadores da oposição querem convocar Celso Amorim e Mauro Vieira para explicações sobre a Venezuela

Ciro Nogueira e Tereza Cristina querem que os dirigentes brasileiros esclareçam a posição do Brasil após as suspeitas de fraude sobre a vitória de Nicolás Maduro nas eleições

Alex Ferro/G20 Mauro Vieira é o ministro das Relações Exteriores do governo Lula



Senadores da oposição no Brasil estão buscando esclarecimentos sobre a situação na Venezuela após as recentes eleições. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, anunciou que pretende convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar a posição do Brasil em relação ao que ele chamou de “golpe” do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nogueira também criticou a nota do PT que reconheceu a reeleição de Maduro. A líder do PP no Senado, Tereza Cristina, planeja convidar o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, que esteve em Caracas durante as eleições, e a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, para prestar esclarecimentos. As denúncias de fraude no processo eleitoral venezuelano também foram alvo de críticas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que afirmou que o governo da Venezuela se afasta dos princípios democráticos ao não demonstrar transparência no processo eleitoral.

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR), presidente do grupo parlamentar Brasil-Venezuela, acompanhou as eleições em Caracas como observador internacional e criticou a resistência do Conselho Eleitoral Venezuelano em divulgar as atas das mesas de votação. Segundo Rodrigues, o processo de votação ocorreu normalmente, mas a falta de divulgação das atas gerou dúvidas na opinião pública. Os resultados oficiais indicam que Nicolás Maduro foi reeleito com 51,2% dos votos, enquanto a oposição afirma que Edmundo González venceu com cerca de 70% dos votos. A divergência nos resultados e a falta de transparência no processo eleitoral têm gerado um clima de incerteza e desconfiança, tanto na Venezuela quanto internacionalmente.

