Senadores e deputados devem protocolar pedido de impeachment contra Barroso nesta quarta-feira

Cerca de 92 parlamentares devem assinar pedido de impeachment contra ministro do STF

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Luís Roberto Barroso é um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)



Um pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser apresentado nesta quarta-feira, 19, por deputados federais e senadores. A acusação de crime de responsabilidade veio a partir da fala do magistrado no Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) contra o “bolsonarismo”. “Lutei contra a ditadura e contra o bolsonarismo. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, declarou o ministro. Parlamentares argumentam que Barroso deveria ser investigado por crime previsto na Lei 1.079 de 1950, que proíbe ministros de exercerem atividade político-partidária. Em entrevista à Jovem Pan News, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ) declarou que a oposição teria reunido 12 assinaturas de senadores e cerca de 80 assinaturas de deputados para o pedido de impeachment.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.