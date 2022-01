Sergio Moro fará live nesta sexta para anunciar ganhos por consultoria

Ex-ministro e pré-candidato à presidência vai responder as perguntas do deputado federal Kim Kataguiri

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Tribunal de Contas da União investiga possíveis conflitos de interesse, uma vez que clientes do escritório foram alvos da Lava Jato



O ex-juiz Sergio Moro vai promover uma live nesta sexta-feira, 28, para anunciar os valores recebidos como consultor para o escritório Alvarez & Marsal. Não está previsto nenhum tipo de interação com o público. O ex-ministro e pré-candidato à presidência da República vai responder as perguntas do deputado federal Kim Kataguiri, seu mais novo colega de partido no podemos. Sergio Moro resolveu abrir os dados após pressões do Tribunal de Contas da União (TCU) para que revele os vencimentos que teve no escritório de advocacia que trabalhou até o ano passado. Há suspeita é que haja conflitos de interesses, uma vez que clientes da consultoria foram alvos da Lava Jato. O ex-juiz sempre disse que nunca recebeu dinheiro ilegal e assegura agora que os valores não chega aos milhões especulados.

*Com informações do repórter Fernando Martins