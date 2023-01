Servidor municipal do RJ é investigado por faltar ao trabalho para participar de depredação em Brasília

Sindicância foi aberta para apurar a conduta do técnico de enfermagem que deveria estar de plantão no último domingo, 8, mas participou dos atos no Distrito Federal

MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Invasores entraram no Planalto, no Congresso e no STF neste domingo, 8, e destruíram o patrimônio público



Um técnico de enfermagem, servidor da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, está sendo investigado por ter participado dos atos violentos em Brasília no último domingo, 8. Identificado como Odivan Betcel Bentes, de 54 anos, está sob investigação da própria secretaria e da polícia fluminense. Ele deveria estar de plantão no final de semana, mas estaria participando dos atos na capital federal. Uma sindicância foi aberta para apurar a conduta do servidor municipal que estava em Brasília no horário de trabalho. Odivan trabalha no Centro Municipal de Saúde Madre Teresa de Calcutá, na Ilha do Governador, e chegou recentemente a pedir alteração para um local de trabalho com menos movimentação porque teria dificuldades de locomoção. Mas, vídeos mostram o servidor andando e circulando normalmente em Brasília. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele pode ser exonerado do cargo caso seja comprovado que faltou ao trabalho para participar dos atos. O técnico de enfermagem também é apontado em listas como membro integrante e organizador do grupo que foi à capital federal.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga