Setor cervejeiro cresce 12% no Brasil em 2022

São Paulo é o Estado com o maior número de cervejarias, seguido por Rio Grande do Sul e Minas Gerais

Marcos Santos/USP Imagens No Brasil, são mais de 1.700 cervejarias



O anuário da cerveja, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, aponta que o setor no Brasil cresceu quase 12% em 2022. De acordo com o levantamento, são mais de 1.700 estabelecimentos. Líder do ranking, o Estado de São Paulo tem 387 cervejarias. Na sequência aparecem o Rio Grande do Sul, com 310, e Minas Gerais, com 222. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e Estados Unidos. Para se ter ideia, a expectativa é que o volume de vendas no território nacional deve chegar a 16 bilhões de litros, 4,5% a mais em relação a 2022, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Nos últimos anos, uma das novidades do setor cervejeiro é o avanço das cervejas consideradas premium, que são mais caras por serem elaboradas de forma diferente das mais populares. O setor cervejeiro olha com atenção para esse segmento. Além da qualidade, as cervejas brasileiras têm inovado nos sabores e podem levar até mesmo frutas vermelhas, castanha de baru, alecrim, tomate, limão e cúrcuma.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer.