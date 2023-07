Senado pode definir nesta terça-feira relator da reforma tributária

Vaga é disputada por pelo menos três parlamentares

Marcos Oliveira/Agência Senado Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco se reúne com ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pra definir relator da reforma



Ao menos três nomes disputam a vaga de relatoria da proposta da reforma tributária no Senado. O parlamentar Eduardo Braga (MDB-AM) tem sido o favorito nos bastidores por ter conhecimento do conjunto tributário brasileiro e por ter proximidade com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O segundo nome cotado é do senador Otto Alencar (PSD-BA). Ele defende que seja mantido um diálogo com a Câmara dos Deputados para que eventuais mudanças no texto do Senado tenham maior aceitação entre os parlamenteares da outra Casa. Já a terceira possibilidade é o senador Davi Alcolumbre (União Brasil). O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado é apoiado por lideranças partidárias. No entanto, a avaliação do Palácio do Planalto é de que ele já protagonizou a relatoria de outras medidas do governo e que seria o momento de dar espaço para outro parlamentar. Oficialmente, todos os senadores têm se mantido cautelosos em relação a uma possível confirmação antecipada dos seus nomes. Haddad se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar da escolha do relator da reforma tributária e arespeito de alguns ajustes no texto aprovado na semana passada O Palácio do Planalto quer recolocar o trecho que previa incentivos fiscais para montadoras de veículos nas regiões Norte e Nordeste e ampliar o número de setores beneficiados com alíquota reduzida, entre outros pontos.

*Com informações do repórter André Anelli.