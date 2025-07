Setores de óleo e gás comemoram isenção no tarifaço de Trump

Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a expectativa é que as exportações retomem a normalidade após petroleiras terem suspendido embarques desde 9 de julho devido à incerteza sobre taxação

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vista das instalações da Refinaria de Paulínia (Replan), a maior refinaria de petróleo da Petrobras



O setor de óleo e gás brasileiro comemorou a isenção da tarifa de 50% que seria imposta pelos Estados Unidos. A notícia foi recebida com alívio, e a expectativa é que as exportações para o mercado norte-americano, principal comprador do petróleo nacional, voltem à normalidade em até 90 dias. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a incerteza sobre a taxação fez com que as petroleiras que atuam no Brasil suspendessem os embarques desde 9 de julho, estocando a produção. Com a confirmação de que o petróleo ficou de fora das novas regras, a atividade deve ser retomada em breve.

O petróleo se tornou um dos principais produtos da pauta de exportações do Brasil, superando itens como minério de ferro e soja. Em 2024, o país exportou quase 1,8 milhão de barris, dos quais 243 mil tiveram como destino os Estados Unidos.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA