Shoppings projetam alta de 5% nas vendas no Natal
Levantamento da Abrasce estima ticket médio de R$ 221; perfumaria e vestuário lideram a lista de presentes mais procurados para o período
A reta final de 2025 traz otimismo para o varejo brasileiro. Segundo projeções da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o Natal deste ano deve registrar um aumento de 5% nas vendas em comparação a 2024. A expectativa é que o período movimente cerca de R$ 6,2 bilhões entre os dias 12 e 24 de dezembro, consolidando-se como a principal data comemorativa para o setor.
Embora a Black Friday tenha diluído parte do consumo em novembro, o Natal mantém sua supremacia impulsionado pelo pagamento do 13º salário e pelas celebrações de fim de ano.
A pesquisa da Abrasce revela que 57% dos empresários do setor aguardam um movimento superior ao do ano passado, com uma estimativa de crescimento de 1% no fluxo de visitantes nos centros de compras.
O valor médio que o consumidor pretende gastar com presentes (tíquete médio) também subiu. A projeção é de R$ 221, o que representa uma alta de 3,4% em relação ao Natal anterior.
Itens mais procurados
O levantamento detalhou a preferência de compra dos consumidores para presentear em 2025. Os setores de destaque são:
Perfumaria e cosméticos: 83%;
Vestuário: 76%;
Calçados: 74%;
*Com informações de Marcelo Mattos
*Reportagem produzida com auxílio de IA
