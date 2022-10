Justiça Eleitoral de São Paulo inicia preparativos para o 2º turno nesta segunda-feira

Em todo o Estado, 115.557 urnas passarão pelo processo de atualização, verificação e autenticação dos equipamentos

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - 25/09/2022 Urna eletrônica e cabine eleitoral exposta no Tribunal Regional Eleitoral, na regiao central da cidade de São Paulo, na tarde de domingo, 25 de setembro de 2022



Nesta segunda-feira, 17, a Justiça Eleitoral paulista inicia a preparação das urnas eletrônicas para o 2º turno das eleições de 2022. Se trata do processo de atualização, verificação e autenticação dos equipamentos, que começa por volta das 11h. No Estado de São Paulo são 115.557 urnas, todas passarão por todo esse procedimento, inclusive as de contingência. Neste caso a atualização vai manter apenas os candidatos à presidência que conseguiram votos o suficiente para ir ao segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), e os candidatos à eleição estadual Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT). Além da atualização dos candidatos, também ocorre a etapa de autenticação e verificação. Pelo menos 3% das urnas de cada cartório eleitoral têm que ser autenticadas e verificadas. Várias autoridades podem acompanhar todas essas etapas, como partidos, coligações, federações e autoridades que fazem parte do processo eleitoral, como a Polícia Federal, Forças Armadas e o Ministério Público. Vale lembrar que, desde o último sábado, 15, os candidatos que passaram para o 2º turno não podem mais serem presos, apenas em flagrante. A lei visa garantir que não haja nenhuma interferência no processo. A partir do dia 25 de outubros, todos os eleitores também não poderão ser presos até 48h depois do fim da votação.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini