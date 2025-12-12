Sistema Cantareira opera com cerca de 20% da capacidade

Após terceiro ano consecutivo de chuvas abaixo da média, Sabesp recorre às águas da Serra do Mar para evitar desabastecimento, mas descarta risco de racionamento imediato

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Sistema Cantareira volta a operar em nível de alerta, registrando cerca de 20% de sua capacidade total de armazenamento



Dez anos após a maior crise hídrica da história do estado de São Paulo, o Sistema Cantareira volta a operar em nível de alerta, registrando cerca de 20% de sua capacidade total de armazenamento. Diante do cenário de estiagem, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ativou uma captação extra de água na Serra do Mar para conter os efeitos da seca.

A medida visa assegurar o abastecimento para aproximadamente 22 milhões de pessoas na Região Metropolitana. A água excedente é transportada do sistema Itapanhaú, na Baixada Santista, para o sistema Alto Tietê. Para viabilizar a operação, foi implantado um trajeto de 9 quilômetros de adutoras apoiadas no solo e escavado um túnel de 500 metros na montanha, próximo à rodovia Mogi-Bertioga.

A operação envolve um bombeamento inicial para superar um desnível de 98 metros. Após esse ponto, a gravidade conduz o fluxo por um percurso aproximado de 60 quilômetros até o destino. Segundo Mara Ramos, gerente de segurança e resiliência hídrica da Sabesp, a obra entregue em junho adiciona 2,5 mil litros de água por segundo ao sistema metropolitano.

Risco de racionamento

A Sabesp destaca que a segurança hídrica atual é garantida pela interligação dos reservatórios. “Hoje temos um sistema integrado com sete grandes sistemas; o Cantareira é apenas um deles”, afirmou Mara. As transferências de água entre bacias são utilizadas justamente para compensar a baixa disponibilidade natural em períodos críticos.

Apesar da preocupação da população com a possibilidade de um novo racionamento, a companhia assegura que, com as ações preventivas em curso, esse risco está afastado no momento. Contudo, a empresa reforça o apelo para o uso consciente da água e para que se evite o desperdício.

Gestão da pressão

O estado enfrenta o terceiro ano consecutivo com chuvas abaixo da média. Como parte das estratégias de gestão, a Sabesp tem realizado a redução da pressão na rede de distribuição por cerca de 10 horas diárias. O objetivo da manobra é diminuir perdas com vazamentos e induzir uma economia natural no consumo. Os índices dos reservatórios são monitorados diariamente pela companhia e pelos órgãos reguladores.

*Com informações de Daniel Lian

